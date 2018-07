Argentinec, sicer četrti igralec na lestvici ATP, je GillesaSimona premagal z rezultatom 7:6 (1), 7:6 (5), 5:7 in 7:6 (5). Dvoboj se je nadaljeval po ponedeljkovi prekinitvi, Del Potro pa je za zmago potreboval štiri ure in pol.

V sredo bo 29-letnik igral prvo četrtfinale na sveti travi po letu 2013. Takrat ga je po epskem dvoboju v polfinalu izločil Srb Novak Đoković. V tokratnem četrtfinalu ga čaka Španec Nadal, ki je od 15 dvobojev z Argentincem slavil desetkrat.

Preostali četrtfinalni pari so še Švicar Roger Federer in Južnoafričan Kevin Anderson, Kanadčan Miloš Raonić in Američan John Isner ter Đoković in Japonec Kei Nišikori.