V podjetju, ki bi omenjeno čistilno napravo potrebovalo zgolj za fekalne vode, saj tehnološke že zdaj čistijo sami, obžalujejo, če bo prišlo do preložitve tako pomembnega projekta za občino. Gradnja centralne čistilne naprave, kot jo narekuje tudi nacionalni program varstva okolja, bi namreč lahko izboljšala kakovost reke Meže in življenja občanov ter pozitivno vplivala na razvoj regije.

Kot piše današnje Delo, so na prevaljski občini odločitev Leka razumeli, kot da ta tudi svoje naložbe v tovarno ne namerava izpeljati po načrtih. Koliko naj bi Lek prispeval za občinsko naložbo, ne izdajajo niti na občini, niti v Leku, po neuradnih informacijah Dela pa naj bi imel župan Matic Tasič prevelika finančna pričakovanja, saj naj bi se znašel v stiski, kako naložbo financirati.

V Leku sicer zagotavljajo, da čistilna naprava nima zveze z več kot sto milijonov evrov vredno naložbo farmacevtske družbe v Prevaljah. Kot so v zvezi s slednjo pojasnili za STA, trenutno poteka montaža strešne konstrukcije, v gradnji je tudi prizidek kletnih prostorov.

Možnost uvedbe kontinuirana proizvodnja

Ob tem so še pojasnili, da v okviru Novartisove globalne strategije proizvodnih dejavnosti poteka podroben pregled prihodnosti nove zgradbe. Proučujejo tudi možnost uvedbe kontinuirane proizvodnje, ki se je izkazala za tehnično izvedljivo. To pomeni, da bi lahko bila lokacija Prevalje primerna za uvedbo kontinuirane proizvodnje, a bo odločitev o tem sprejeta predvidoma do konca oktobra.

Kontinuirana proizvodnja je sicer najmodernejša tehnologija proizvodnje zdravil, ki so jo do danes vpeljale le redke farmacevtske družbe po svetu. Gre za vzpostavitev najmodernejše metode preverjanja kakovosti izdelkov. Testiranje in sproščanje izdelkov poteka v realnem času med samim procesom proizvodnje.

Občina Prevalje je pred več kot tremi leti izbrala izvajalca za gradnjo čistilne naprave, katere vrednost je bila pred štirimi leti ocenjena na 5,4 milijona evrov (brez DDV), od česar pričakujejo 70 odstotkov državnih in evropskih sredstev.

Da bo naložba zagotovo dražja, se zaveda tudi Tasič, ki je za Delo dejal, da so cene gradbenih storitev danes višje. Zato so morali objaviti nov razpis za izvajalca gradnje, ki bo odprt do konca meseca, medtem ko ima že izbrani izvajalec za gradnjo kolektorskega sistema garancijo do konca leta.