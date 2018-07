Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, je največ motoristov na cestah prav poleti. Vendar pa lepo vreme pogosto botruje lažnemu občutku varnosti, zato so vozniki manj previdni. Svoje dodajo še vročina, gneče, utrujenost, ki poslabšajo zbranost, in hitro lahko pride do nesreče.

Vsem motoristom zato policija svetuje, naj bodo previdni in spoštujejo predpise. Voznike drugih vozil pa pozivajo, naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni tudi na motoriste, saj so ti zaradi ozke silhuete pogosto slabše vidni. Pri premiku vozila naj se dobro prepričajo, da imajo prosto pot, predvsem pa naj bodo spoštljivi do vseh prometnih udeležencev, ki sodijo v kategorije šibkejših ter ranljivejših.

Voznikom motornih koles in mopedov tudi svetujejo, da se udeležijo predavanj in brezplačnih preventivnih delavnic, ki jih organizirajo policisti skupaj s predstavniki drugih organizacij na njihovih območjih.