Po poročanju časnika South China Post naj bi bil memorandum o soglasju z lokalnimi oblastmi že podpisan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O izgradnji Tesline tovarne na Kitajskem, ki predstavlja največji prodor v tujino tega podjetja iz Silicijeve doline, za katerem stoji milijarder južnoafriškega porekla Elon Musk, je bilo govora že nekaj časa.

Sprva je bil načrt odprtje skupnega podjetja z lokalnim partnerjem, a po spremembi zakonodaje, po kateri pri poslovanju na Kitajskem ne bodo več odvisni od tamkajšnjega partnerja, so se v Tesli odločili za lastno podružnico.

Kitajska kot drugo največje avtomobilsko tržišče na svetu že vrsto let predstavlja najhitreje rastoč trg za svetovne avtomobilske proizvajalce, hitro pa se na njem širi tudi električna mobilnost.

Proizvodnja na Kitajskem v izogib povišanim carinam na ameriške avtomobile

Z lokalno proizvodnjo bodo Teslina vozila cenovno konkurenčnejša, še posebej v luči vse večjih trgovinskih napetosti med ZDA oz. administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Kitajsko. V okviru protiukrepov na ameriško uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz strojev, elektronike in tehnološke opreme iz Kitajske v skupni vrednosti približno 34 milijard dolarjev letno, so kitajske oblasti namreč med drugim uvozne carine na ameriške avtomobile zvišale na 40 odstotkov. Že tako dragi Teslini avtomobili so tako postali še manj dostopni rastočemu kitajskemu srednjemu sloju.

Tesla se sicer na domačem trgu že lep čas spopada s težavami, ker proizvodnja ne dohaja načrtov in povpraševanja, podjetje pa ob velikanskih vlaganjih še vedno tudi ni splezalo na zeleno vejo.