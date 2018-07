Stolica, ki poudarja, da je pri doseganju rezultatov pomemben tudi način, kako do teh prideš, pravi, da je z osnovo, ki jo je podedoval od prejšnjega trenerja Igorja Bišćana, zelo zadovoljen in da gredo stvari v želeno smer.

»Imeli smo čas za analizo, pred nami je ekipa, ki je prav tako doživela kar nekaj sprememb. Je kakovostna, zelo organizirana, ki ni slučajno igrala v zaključni fazi lige prvakov. Doma je osvojila prvenstvo s 16 točkami prednosti, tako da nas čaka zelo težka tekma. Bo pa to dober test za nas, da vidimo, kje smo, in poskušamo zadovoljiti naše navijače in vse nas v klubu,« je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Stolica.

Kapetan Branko Ilić je podobnega mnenja, kar zadeva azerbajdžansko ekipo. »Pogledali smo tekmi z Dinamom Kijevom in Ludogorcem. Pokazali so, da imajo kakovost, da igrajo dobro. Vidi pa se, da so tudi oni precej spremenili ekipo in da niso še optimalno pripravljeni. So dobri, toda tudi mi verjamemo vase, tudi mi smo napredovali. Mislim, da se lahko nadejamo napredovanja,« je med drugim povedal Ilić.

Ta je razkril tudi nekaj novosti, ki jih je prinesel 40-letni srbski strateg. »Mislim, da smo doslej delali dobro. Značilnost novega trenerja je, da poskušamo mi vsiliti tekmecu svojo igro. Na tem delamo. Veliko analiziramo, predvsem sebe in popravljamo svoje napake. Veseli to, da bomo ne glede na to, kdo bo tekmec, mi poskušali vsiliti svojo igro. Seveda, če je tekmec kakovostnejši, mu pač daš roko. Ne morem obljubiti, da bomo jutri zmagali, toda naredili bomo vse, da bodo odigrali zelo dobro in da se ne bo ponovilo lansko leto (izpad v 1. krogu kvalifikacij evropske lige proti Vaasi; op. STA),« je poudaril Ilić.

Stolica ima pred tekmo nekaj težav s poškodbami igralcev, a o teh ni želel govoriti.

Sicer pa je po podatkih spletne strani transfermarkt.de Qarabag nekoliko »vrednejša« ekipa z 10,45 milijona evrov (Olimpija 8,4 milijona), v svojih vrstah ima tudi najdražjega igralca teh dveh moštev. Z 1,1 milijona evrov je to defenzivni vezist Bolgar Simeon Slavčev (pri Olimpiji s 600.000 evri prednjači Dino Štiglec).

Qarabag, ki je azerbajdžansko prvenstvo osvojil petkrat zapovrstjo, je sicer precej pisana ekipa s Španci, Bolgari, Brazilci, Francozi, Hrvati, Albanci in tudi islandskim reprezentančnim vratarjem Hannesom Haldorssonom.

Tudi Olimpija je doživela kar precej sprememb v igralskem kadru, tako med drugimi ni več Roka Vodiška, Mitcha Apaua, Jasona Davidsona, Daria Čanađije, Ricarda Alvesa in drugih, prišli pa so Matic Črnic, Asmir Suljić, Marko Gajić, Haris Kadrić, Marko Putinčanin, Andrija Kaludjerović...

Tekmo v Stožicah, za katero je doslej pošlo 4000 vstopnic in na kateri bodo Ljubljančani igrali v novih dresih, ki so jih predstavili v ponedeljek, bodo sodili Belgijci Lawrence Visser, Karel De Rocker in Jo de Weirdt.

Povratna tekma bo prihodnjo sredo. V 2. krogu Olimpijo v primeru napredovanja čaka albanski Kukesi ali malteška Valletta.