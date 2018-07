Po danes objavljenih podatkih evropskega statističnega urada Eurostat so se cene stanovanjskih nepremičnin v Latviji v medletni primerjavi v prvih treh mesecih letos zvišale za 13,7 odstotka. V Sloveniji je bila rast 13,4-odstotna, na Irskem 12,3-odstotna, na Portugalskem 12,2-odstotna in na Slovaškem 11,7-odstotna.

Na drugi strani lestvice so se cene na Finskem znižale za 0,1 odstotka, v Italiji in na Švedskem pa za 0,4 odstotka.

V primerjavi z zadnjim lanskim četrtletjem pa so se cene v obdobju od januarja do konca marca v Latviji dvignile za 7,5 odstotka. Sledile so Slovenija in Madžarska (4,4 odstotka), Portugalska (3,7 odstotka), Danska (3,2 odstotka), Slovaška (2,9 odstotka) in Nizozemska ter Luksemburg (2,8 odstotka).

Padec so zabeležili na Malti (-4,7 odstotka), Cipru (-1,8 odstotka), Švedskem (-0,8 odstotka), v Nemčiji (-0,4 odstotka) in v Italiji (-0,1 odstotka).

Eurostat je sicer nekoliko popravil tudi podatke za zadnje lansko četrtletje. Medletno so se stanovanjske nepremičnine v zadnjih treh mesecih 2017 v območju evra zvišale za 4,3 odstotka (0,1 odstotne točke več od prve ocene), v celotni uniji pa za 4,5 odstotka (enako glede na aprilsko oceno). Na četrtletni ravni je bila rast 0,8- oz. 0,6-odstotna, kar je 0,1 odstotne točke manj od prve ocene.