To prepoved, ki jo je finska komisija za varstvo podatkov uvedla leta 2013, so Jehovove priče izpodbijale, finsko sodišče pa se je posledično obrnilo na Sodišče EU in ga zaprosilo za pomoč pri interpretaciji pravil unije o varstvu osebnih podatkov. Gre za direktivo iz leta 1995.

Kot je v zapisalo sodišče s sedežem v Luxembourgu, člani Jehovovih prič na Finskem med oznanjevanjem od vrat do vrat delajo zapiske o obiskih pri osebah, ki med drugim obsegajo ime in naslov obiskanih ter podatke o njihovem verskem prepričanju in družinskih razmerah. Ti podatki naj bi bili zbrani v beležkah, da bi jih bilo mogoče uporabiti za potrebe morebitnega poznejšega obiska, ne da bi prizadete osebe za to dale soglasje ali bile o tem obveščene.