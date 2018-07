»Imel sem veliko ponudb, prišle so z vseh celin, a menim, da je bila ta najboljša,« je dejal Torres na dogodku v Madridu, ki se ga je udeležil tudi predsednik omenjenega japonskega kluba, Yukihiro Igawa.

»Smo majhen klub, a si želimo zrasti. Prihod Torresa je prvi korak v to smer,« je dejal Igawa. Sagan Tosu je ta čas po 15 krogih na predzadnjem, 17. mestu prvenstvene lestvice.

Torres, ki je igral tudi na Otoku za Liverpool in Chelsea, je podpisal pogodbo do konca te sezone in za naslednjo, z možnostjo podaljšanja še za leto dni. Pred tem je novico, da bo kariero nadaljeval na Japonskem, objavil tudi dolgoletni španski reprezentant in zvezdnik Barcelone Andres Iniesta.