Študenti drugega letnika kamnoseštva so prakso celega letnika namenili prav študijski nalogi povsem ročne izdelave novih stebrov, pri čemer so izbrali prave kose kamna, ga ročno razlomili in tudi povsem ročno obdelali. Ta teden bo sledila zamenjava še drugega stebra in na koncu še klesanje zadnjih detajlov, kar si bo mogoče tudi ogledati.

Zanimiva zgodba reševanja kulturne dediščine Po podatkih strokovnjakov v Sloveniji že vsaj desetletje ni nihče izdelal kamnitih stebrov na roko, da bi jih kdo zamenjal pod stoječimi velbi, pa se sploh nihče ne spomni, so zapisali v domačiji Pr' Petrov. Kot so poudarili, gre po eni strani za zanimivo zgodbo reševanja kulturne dediščine - hiša kot taka je pod zaščito zavoda za varstvo kulturne dediščine - s strani mladih, ki se učijo in obvladujejo staro, že skoraj izumrlo obrt, obenem pa je to tudi primer dobre prakse sodelovanja različnih strok v lokalnem okolju.