Prah je kombinacija zelo drobnih suhih delcev materije iz lokalnega okolja. Ti delci so lažji od zraka in postanejo vidni šele, ko se nakopičijo. Večino prahu v gospodinjstvu sestavljajo odmrle kožne celice, prhljaj s kožuha hišnih ljubljenčkov, tekstilna vlakna, pršice in izločki mrčesa. Prah v zunanjem okolju pa je prvenstveno sestavljen iz elementov, ki jih raznaša veter – prsti in cvetnega prahu, onesnaževalcev (denimo dizelskega goriva) in spor plesni.

Čiščenje vsaj enkrat na teden Ne glede na to, koliko krp ali čistilcev za prah uporabimo, je nemogoče, da bi se prahu v domu popolnoma znebili. Z zapiranjem oken in vrat morda preprečimo, da bi prodrl v hišo od zunaj, a to obenem prepreči, da bi ga odpihnilo ven. Najboljša obramba je, da ga čistimo enkrat na teden (če se vam da, tudi pogosteje), še posebno v skritih ali težko dosegljivih kotičkih, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

Ventilatorji in klimatske naprave Vsi ventilatorji in njihove lopatice so pravo »pristajališče« za prašne delce. Pazljivo očistite vsako posebej z vlažno krpo. Enako velja za notranje enote klimatskih naprav, v katerih se redno nabira prah. Preden jih v poletni sezoni prvič prižgete, je nujno očistiti tako filtre kot ohišje – s sesalnikom in krpo, filtre pa tudi operite.

Elektronske naprave in alarmi Prah, ki se nabere na elektronskih napravah, lahko prodre v njihovo notranjost, se nabere na vezju in senzorjih ter ovira pretok elektrike. Elektroniko čistite s krpo ali odpraševalnikom iz mikrovlaken in čistilnimi sredstvi, ki so namenjena prav tem napravam, za težko dosegljiva mesta pa uporabite paličice za ušesa. Tudi alarmne naprave, kot sta javljalnika dima in ogljikovega monoksida, potrebujejo čiščenje vsaj enkrat letno. Najbolje je, da ohišje posesamo s sesalnikom, nato pa ga očistimo s suho ali le malce vlažno krpo.

Kopalniške ploščice in tla pod preprogo Ste kdaj pomislili, da bi morali prah očistiti tudi s kopalniških ploščic? Tudi če vaša kopalnica nima okna? Da, obstaja tudi tako imenovani prah brisač. Brisače se muckajo, delci pa se prilepijo na zidove vlažne kopalnice. Najbolje je, da jih obrišete s suho krpo iz mikrovlaken, ko so še vlažni. Prah pod preprogami? Tudi tam se nabira! Presenečeni bi bili, kaj vse se nabere pod njimi – od tekstilnih vlaken in odmrlih kožnih celic do zemlje s čevljev! Zato redno sesajte tudi tla pod preprogo.

Zastori in vtičnice Kakršne koli zastore že imate – zavese, roloje, žaluzije itd., je dobro, da jih redno čistite. Tako na tkaninah kot na drugih materialih se ves čas nabirajo prašni delci. Zavese in zastore iz blaga večkrat na leto operite, druge zastore pa posesajte in očistite z vlažno krpo in čistilom. Prah se nabira tudi na vtičnicah in stikalih. Če jih ne čistimo redno, je videti kot umazan sloj na površini. Previdno jih obrišite s suho krpo, za temeljito čiščenje pa jih občasno odvijte s stene in plastične dele operite s čistilom.