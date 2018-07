Otomane, kot nakazuje že njihovo ime, so v 17. stoletju, v času vladavine turškega imperija, v Evropo prinesli Turki. Verjetno najbolj znana različica so maroški otomani, ki so pogosto prevlečeni z usnjem v prešitih vzorcih, sicer pa so na voljo v različnih dizajnih – tradicionalnih in sodobnih.

Kam ga postaviti Otomani, ki so pogosto opremljeni s pokrovom, so nadvse primerni za dnevne sobe, igralnice, knjižnice in spalnice, kjer potrebujemo dodaten prostor za shranjevanje. Za te prostore izberite odporne materiale, kot so tvid, usnje ali mikrotkanina. Zelo lepo delujejo otomani, prevlečeni s tkanino za talne obloge. Veliko proizvajalcev slednjih je v svojo ponudbo dodalo tudi ujemajoče se otomane.

Ko potrebujete kanček razkošja Kovinski odtenki, kot so srebrna, zlata ali bronasta, služijo kot barvni poudarek, zato je otoman v teh barvah odličen dodatek v prostoru. Postavite par otoman v sijajnih tonih v sodobno urejeno dnevno sobo ali spalnico.

Kot dodatek teksture Vsak prostor potrebuje dodatek teksture in otoman je kot nalašč za to. Naj bo prevlečen z usnjem, tvidom ali umetnim krznom - razkošna tekstura, najbolje v drznih barvah, povzdigne dizajn vsakega prostora in poživi siceršnjo barvno paleto. Stene verjetno ne bi prebarvali v živo oranžno, a otoman v tem odtenku je pravi dizajnerski poudarek.

Odlični za otroke Otomani so igrivega videza, še posebno če izberemo živahne vzorce in barve, zato so idealni kot otroški sedeži. Nikakor ne boste zgrešili, če boste enega ali dva postavili v otroško sobo, kjer bodo malčkom služili za igro, večjim otrokom pa bodo prišli prav tako za shranjevanje kot dodatna sedišča, ko jih obiščejo prijatelji. Ko izbirate materiale, se odločite za tiste, ki prenesejo večje obremenitve – mikrotkanino ali vinil, ki ju je preprosto vzdrževati.

V različnih oblikah Brez skrbi lahko v en prostor postavite tako okrogle kot kvadratne otomane. Poskrbite le, da se ujemajo z dizajnom in pritegnejo pozornost. Če želite otomane uporabljati kot sedež, naj bodo dovolj veliki, a ne preveliki, če jih nameravate postaviti ob klubsko mizo v dnevni sobi.

Kot sedišče ali klubska mizica Čeprav so otomani vsestranski kos pohištva, jih običajno uporabljamo kot naslon za noge ali kot nadomestno klubsko mizico. Ker nimajo naslona, za dolgotrajno sedenje odraslih niso najbolj primerni, so pa odlični nadomestni sedeži, ko dobimo obiske, saj jih iz kota preprosto postavimo k mizici. Uporabimo jih lahko tudi kot klubske mize, vendar morajo v tem primeru imeti trdno površino, kamor lahko brez skrbi odlagamo stvari, ali pa nanje postavimo pladenj.