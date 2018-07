Ziggy Marley bo na Overjamu nastopil v četrtek, 12. julija. Najstarejši sin jamajške legende je eden od vodilnih ustvarjalcev reggae glasbe. V svoji karieri je osvojil osem grammyjev ter kopico drugih nagrad. Odraščanje ob slavnem očetu je imelo nanj velik vpliv - po nekaj otroških glasbenih sestavih je leta 1979 pri 11 letih s svojimi sorojenci ustanovil The Melody Makers. V naslednjih letih je zasedba izoblikovala svoj zvok in se z njim oddaljila od očetove zapuščine. Devet let po nastanku so izdali mednarodno prepoznaven album Conscious Party, sicer tretji po vrsti, ki je vseboval tudi uspešnici Tomorrow People in Tumblin' Down'. Zanj so prejeli grammyja.

V letih, ki so sledila mednarodnem uspehu, je Ziggy Marley z The Melody Makers ustvaril mnogo legendarnih albumov in skladb ter prejel več grammyjev, uspeh za uspehom pa je nizal tudi po letu 2003, ko je začel nastopati samostojno. Sem sodijo grammyji za albume Love is my Religion, Ziggy Marley in Concert, Fly Rasta in Ziggy Marley ter nagradi grammy in emmy za ustvarjanje glasbe za otroke. V teh letih je ustvaril mnogo svojih najboljših glasbenih del. Kot so sporočili organizatorji, potomec legendarnega Boba Marleyja v Slovenijo prihaja ob novo izdanem albumu Rebellion Rises, na koncertu pa ne bodo manjkali niti njegovi starejši hiti, kot so Tomorrow People, Tumblin' Down, True to Myself in Love is my Religion. Med nastopajoče na glavnem odru so organizatorji povabili še nekaj znanih reggae izvajalcev, kot so Macka B, Mellow Mood, New Kingston, Brain Holidays, Protoje in domači Siti hlapci. Dogajanje se bo sicer vrstilo na štirih odrih.