BBB: brexit, Boris in banane

V tem trenutku je nemogoče oceniti, kako bosta včerajšnja odstopa brexitskega in zunanjega ministra britanske vlade, Davida Davisa in Borisa Johnsona, vplivala na izid brexita, največje neumnosti, kar jih je kdaj naredila kakšna država zato, ker so na brexitskem referendumu, ki so ga financirali milijonarji in milijarderji, politiki dovolj Otočanov potegnili za nos. Probrexitski z lažmi, mnogi domnevno protibrexitski s strašenjem. O lahkokategorniku Davisu, ki je sam priznal, da ne potrebuje pameti za vlogo glavnega brexitskega pogajalca z EU, nima smisla izgubljati besed.