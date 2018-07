Nizozemska teniška igralka Kiki Bertens, 20. nosilka v Wimbledonu, je poskrbela za novo presenečenje. Potem ko je v tretjem krogu premagala Američanko Sereno Williams, je bila na manični ponedeljek boljša od Karoline Pliskove ter poskrbela, da se je v ženski konkurenci pred četrtfinalom poslovila še zadnja igralka izmed elitne deseterice. Prepričljivo je po 62 minutah igre med najboljšo osmerico napredovala tudi Serena Williams, ki je deset mesecev po rojstvu hčerke postala prva favoritka turnirja. Danes se bodo v četrtfinalu merile ženske, novim osem četrtfinalistov v moški konkurenci pa bo na igrišče stopilo jutri.

Šestnajst minut je potreboval Roger Federer, da je dobil prvi niz proti Adrianu Mannarinoju. Niz je bil poseben, saj je Francoz dobil le eno točko na svoj servis, pri zaostanku z 0:5 pa je imel priložnost za odvzem servisa Federerju, kar pred tem na letošnjem Wimbledonu ni uspelo še nikomur. Federer je ohranil servis nedotaknjen. »Tudi mene je presenetil začetek, a v pozitivni smeri. Vedno je lepo, ko dobiš prvi niz,« je priznal Roger Federer, ki se je kot prvi včeraj uvrstil v četrtfinale. »Imel sem še preveč vzponov in padcev, sicer pa sem z igro zadovoljen. Verjamem vase, da bom proti še boljšim igralcem pokazal višjo raven igre,« odgovarja Federer, ki je včeraj na trenutke deloval brez energije.

»Res se nisem počutil najbolje, a še zdaleč ne slabo. Sem spočit, saj sem prosto nedeljo izkoristil v družinskem krogu. Treba se je spočiti, saj nikoli ne veš, kako dolg bo drugi teden turnirja,« pravi Švicar. Praviloma turnirje v Londonu zaključuje zadnjo nedeljo. Organizatorji so sporočili, da bo finalna nedelja klasična. Torej bo moški finale na sporedu ob 15. uri, ne glede na to, da bo dve uri kasneje finale svetovnega prvenstva v nogometu. »Angliji privoščimo, da igra v finalu, a tradicionalnega wimbledonskega termina zaradi tega ne bomo prestavljali,« sporočajo organizatorji.

Novo prepričljivo zmago je dosegel Rafael Nadal. Španec je tudi četrtega nasprotnika, Čeha Jirija Veselyja, premagal brez izgubljenega niza, njegove predstave pa so za zdaj tako suverene kot predstave velikega tekmeca Rogerja Federerja. Nadal, dvakratni zmagovalec Wimbledona, se je nazadnje uvrstil v četrtfinale v Londonu pred sedmimi leti. »Res je, dolgo je trajalo, a sem to dočakal. Uživam vsak trenutek, ki ga preživim na centralnem igrišču,« pravi Rafael Nadal. Prvič se je v četrtfinale wimbledonskega turnirja uvrstil Kei Nišikori ter po letu 1995 in podvigu Šuzuja Macuokija postal prvi Japonec med najboljšo osmerico. Še leto več so na uvrstitev v četrtfinale čakali Južnoafričani. Podvig je uspel Kevinu Andersonu, pred njim pa leta 1994 Waynu Ferreiri. Prepričljivo sta svoje delo opravila tudi »bombarderja« Miloš Raonić in John Isner, ki se bosta pomerila v četrtfinalu.

»Dvoboj je bil težji, kot kaže rezultat,« je po zmagi s 6:2, 6:2 kvalifikantki Evgeniji Rodini polaskala Serena Williams. »Vedno najdem napake, saj sem perfekcionistka. Proti Rodini je bilo precej stvari, ki jih bom morala izboljšati,« pravi sedemkratna zmagovalka Wimbledona. Serena Williams se bo danes pomerila proti 26-letni Italijanki Camili Girgi. Drugi trije četrtfinalni pari bodo Dominika Cibulkova (Slk) – Jenena Ostapenko (Lat, 12), Daria Kasatkina (Rus, 14) – Angelique Kerber (Nem, 11) in Kiki Bertens (Niz, 20) – Julia Görges (Nem, 13).