Sedmo potovanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa na tuje v poldrugem letu po vselitvi v Belo hišo bo v znamenju njegove siceršnje, zdaj že kar predvidljive zunanje politike, namreč biti trd z zavezniki in odprt do dolgoletnih ameriških nasprotnikov, kot so Rusija, Kitajska ali Severna Koreja. Njegov prvi postanek bo v Bruslju, kjer se je vrha Nata udeležil že lani, ob današnjem prihodu pa se bo najprej srečal z generalnim sekretarjem zavezništva Jensom Stoltenbergom. Po navedbah ameriške veleposlanice pri Natu Kay Bailey Hutchison se bodo na sestanku z voditelji 28 članic v sredo osredotočili na odvračanje Rusije od vnašanja razdora na stari celini ter od domnevnega kršenja sporazuma o prepovedi nameščanja raket srednjega dosega v Evropi. Za napetost pred srečanjem je poskrbel tudi bivši ameriški obrambni minister v administraciji Baracka Obame Leon Panetta, ki je dejal, da je evropske zaveznike »na smrt strah«, da bo Trump objavil umikanje ameriškega vojaškega kontingenta iz Evrope, ki šteje okoli 60.000 mož, od tega 8000 v Natovih članicah na meji z Rusijo.

Dolgo odlašani obisk Druga Trumpova postaja bo Velika Britanija, pri čemer se bo v Angliji zadržal le dober dan, nato pa se namerava na Škotskem pripravljati na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in igrati golf. Obisk Otoka se je pripravljal pol leta, poln špekulacij o Trumpovi (ne)zaželenosti. Z obiskom Otoka je od inavguracije naprej odlašal najdlje od svojih predhodnikov po drugi svetovni vojni z izjemo Lyndona Johnsona in Geralda Forda, ki Velike Britanije sploh nista obiskala. V četrtek bo imel Trump na programu poslovno večerjo v podeželski palači z Unescovega seznama v Bleinheimu dobrih sto kilometrov iz Londona. S premierko Thereso May se bo srečal v nekoliko bližji vladni podeželski rezidenci Chequers, kjer je britanska vlada pretekli konec tedna sestavljala zdaj sporni načrt za brexit. Tradicionalni čaj pri kraljici Elizabeti bo Trump popil v Windsorju. Na srečanja ga bo vozil helikopter in tako se bo izognil množičnim protestom, ki mu jih pripravljajo v Londonu. Za njegov škotski del obiska še ni znano, ali ga bo prebil na svojem golf igrišču v Aberdeenu ali drugem v Turnberryju. Ameriškega predsednika s Škotsko ne povezujeta le omenjeni igrišči, ampak tudi družinske vezi, saj se je njegova mati Mary Ann MacLeod rodila na otoški skupini Zunanji Hebridi, preden je pri 18 letih emigrirala v ZDA.