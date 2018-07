Fotografijo, ki so jo delili še na Facebook strani skupine, so označili tudi s ključnikom #rocknrolllake.

Majcen je sicer uradno priznani fotograf skupine The Rolling Stones iz Slovenije.

Skupina The Rolling Stones, ki jo je leta 1962 ustanovil nekdanji kitarist Brian Jones, se je v zgodovino rocka zapisala kot ena komercialno najbolj uspešnih in najdlje delujočih zasedb. Izdala je več kot dva ducata studijskih albumov ter številne kompilacije in plošče z nastopov v živo. Poleg pevca Micka Jaggerja in bobnarja Charliea Wattsa skupino sestavljata še kitarista Keith Richards in Ronnie Wood.