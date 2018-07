Do zdaj je enosmerni promet potekal iz smeri Parmove ulice proti Dunajski cesti, Livarska ulica pa je služila kot navezava območja ob Parmovi ulici na eno pomembnejših ljubljanskih vpadnic.

S prenovo in spremembo prometne ureditve so po prepričanju ljubljanske občine tamkajšnjim prebivalcem zagotovili večjo kakovost bivanja. Predvidoma pol leta bodo zdaj na občini spremljali prometno ureditev in odzive prebivalcev nanjo. Če bodo odzivi pozitivni, bo ureditev postala stalna.

V okviru obnovitvenih del so sicer na občini prenovili vodovod in kanalizacijo, uredili cestišče in pločnik. Kolesarji lahko vozijo v obe smeri, v smeri proti Dunajski cesti je urejena kolesarska steza, v smeri proti Parmovi ulici pa vozijo po cestišču skupaj z ostalimi vozili.