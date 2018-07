Pozitivno novico, da so v petek prejeli novo odločbo Banke Slovenije, iz katere izhaja, da so v NKBM uredili področje preprečevanja denarja, so vodilni iz NKBM včeraj razkrili v svoji »premium« poslovalnici v Mariboru. In medtem ko so njihovi premium komitenti pred očmi novinarjev urejali svoje bančne posle, je podpredsednik uprave Jonathan Charles Locke zbrane nagovoril v materinščini. V slovenščino ga ni prevajal nihče.

