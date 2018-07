Trump in Kim sta na junijskem vrhu v Singapurju podpisala deklaracijo, kjer je med drugim omenjena pripravljenost obeh za denuklearizacijo Korejskega polotoka. V skladu z ocenami analitikov je Kim to vzel bolj kot izraz dobre volje kot pa dejansko zavezo k jedrski razorožitvi. Trump sedaj o deklaraciji govori kot o pogodbi.

Trump je v istem tvitu navedel, da sta se s Kimom dogovorila o denuklearizaciji Severne Koreje, že ob vrnitvi iz Singapurja pa je izjavil, da je jedrske nevarnosti Severne Koreje sedaj konec. Za to, da se zadeve pač ne odvijajo v skladu s Trumpovimi željami, pa predsednik ZDA krivi Kitajsko. »Kitajska po drugi strani morda vrši negativni pritisk na dogovor zaradi naših stališč o trgovini s Kitajsko. Upam, da ne,« je še tvitnl Trump.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!