Trend nogometnih supermodelov se je začel s Christianom Vierijem, ki je leta 1999 iz Lazia prestopil v Inter za 45 milijonov evrov. Danes je to drobiž, takrat je bil rekord. A nogometni supermodeli so postali problematični. Se spominjate Brazilca Kakaja? V Real je prišel v približno podobnem času kot Ronaldo, le da za približno 40 milijonov evrov manj kot Ronaldo. Resda se je tudi poškodoval, a poškodbe je doživljal tudi Ronaldo. Z eno razliko. Vsakič, ko je Ronaldo okreval, je takoj spet dobil mesto v ekipi. Kaka pač ne. Kot da je bilo vanj vloženega kanček premalo denarja, da bi bil nujen. Internet je pri tem prispeval veliko. Pele, Beckenbauer, Cruyf, Maradona in drugi nogometni zvezdniki analogne dobe se po svoji slavi oziroma po dosegu ne morejo primerjati z že omenjenimi superfanti, ki jih je navrgel digitalni čas. S finančno družbeno močjo so dobili status nezamenljivih. A tudi škodljivih.

Rambo Petković, srbski igralec, ki je kot edini Evropejec v Braziliji naredil bleščečo kariero, pravi, da bi malodane sleherna ekipa iz brazilske prve lige lahko zmagala na SP. Kanček pretiravanja, a osnovna poanta je jasna. No, v brazilski reprezentanci so igrali predvsem fantje, ki so Brazilijo že zapustili. Ker je bil takšen interes posla. V nasprotju s košarkarskim je nogometno svetovno prvenstvo pomembno za ustvarjanje ali pač vzdrževanje cene igralcev. In sledeč reku »kuj železo, dokler je vroče« je šlo letos predvsem za vzdrževanje cen. »Glej, ne sanjarit. Neymar je jebiveter, vendar mu bo ravno zato uspelo postati prvak in na račun tega se bo naslednja štiri leta prodajal,« je dan pred tekmo, v kateri so Brazilci izpadli, suvereno razložil neki nekdanji nogometni profesionalec. A zadeve so obrnile. V anketi med navijači Reala, koga bi raje videli, da se preseli v Madrid, Mbappeja ali Neymarja, je Brazilec dobil le 10-odstotno podporo. Deteljček, kot je tudi poimenovan zaradi frizure iz mladosti, je doživel fiasko.

Stara trenerska modrost je, da ustvarjanja ekipe ne gre prepuščati menedžerjem. A menedžerska logika lahko na koncu škodi menedžerjem samim. Ceno igralcem določa uspešnost ekipe, ta pa nemalokrat ni odvisna od najboljšega igralca, ampak od forme njenega najšibkejšega člena. In žal mi je Brazilcev. Tudi tokrat so dali vedeti, da so najboljši nogometaši na svetu. Le težko je ustvariti iz njih ekipo, če je vsak igralec predvsem s. p.