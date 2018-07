Potnikom na avtobusih javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) so od lanskega poletja na digitalnih zaslonih, ki so nameščeni v avtobusih, na voljo tudi informacije o tem, čez koliko minut bo avtobus prispel na naslednje postajališče, na katere avtobuse lahko tam prestopijo in kako dolgo bodo morali čakati za prestop. Sprva so se informacije na zaslonu prikazovale zapisane z belimi črkami na črni podlagi, lansko jesen pa so napovednike, ki so jih v LPP uvedli v sodelovanju s podjetjem Media Bus, izboljšali, tako da se informacije izpisujejo s črno pisavo na beli podlagi zaslona. Tako so informacije lažje vidne, so odločitev takrat utemeljili v LPP. Zdaj so napovednike v avtobusih spet nadgradili, tako da je potnikom že med vožnjo na voljo več informacij za lažje načrtovanje nadaljevanja poti.

Na zaslonih dodatne informacije Posodobljeni napovedniki postajališč na mestnih avtobusih namreč odslej prikazujejo dve informaciji, ki se na zaslonu izmenjujeta vsakih petnajst sekund: prva je že doslej dostopna informacija o možnih prestopih na naslednjem postajališču, vključno s predvidenim časom čakanja na želeni avtobus, nova informacija pa je napoved naslednjih postajališč. Potnikom so tako že na avtobusu na voljo podatki, kateri sta naslednji dve postajališči, smer vožnje in katera je končna postaja avtobusa. »Prikazana naslednja postajališča bodo imela navedeno ime in čas prihoda na postajališče. Prikaz naslednjega postajališča se bo prilagajal glede na vožnjo avtobusa po progi. Poleg tega bo na voljo tudi informacija, koliko časa potrebuje avtobus do končne postaje oziroma obračališča,« so novosti strnili na ljubljanski mestni občini, pod okriljem katere deluje LPP.