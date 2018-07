Tomićeva je pred začetkom seje sveta še opozorila, da jim Šarec kljub obljubam ni posredoval osnutka koalicijske pogodbe. Po njenih besedah pa se bodo pogovarjali tudi o NLB, ki jo »Šarčeva nastajajoča vlada pospešeno prodaja«. Kaj bodo člani sveta sklenili, bo po napovedi poslanke znano v torek.

Takrat bo jasno, ali in na kakšen način bi lahko Levica sodelovala s potencialno vlado pod vodstvom Šarca. Prvak na volitvah drugouvrščene LMŠ sicer na skupne pogovore potencialnih koalicijskih partnerjev, s katerimi je minuli teden usklajeval predlog koalicijske pogodbe, Levice ni povabil. Se je pa z njimi nekajkrat ločeno sestal.

Medtem so v LMŠ danes potencialnim koalicijskim partnerjem SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS predali predlog koalicijske pogodbe, ki so ga čez vikend dopolnili s predlogi, o katerih so se uskladili minuli teden. Iz posameznih strank je bilo slišati, da besedilo predloga še ni povsem to, kar bi si želeli. Pogajanja o njem bodo nadaljevali v torek.