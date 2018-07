Ameriških delodajalcev trgovinska vojna še ne skrbi

Po dveh tednih so se globalni delniški indeksi ponovno obarvali zeleno. Nadaljnje zaostrovanje retorike na področju trgovinske politike vlagateljev očitno ni spravilo v slabo voljo. Kljub vsemu vlagatelji ostajajo previdni in so v preteklem tednu povpraševali predvsem po naložbah iz necikličnih panog, kot so telekomunikacije (+2,1 odstotka) in javne storitve (+2,0 odstotka), ki so dosegle najvišje evrske donosnosti. Po daljšem obdobju so pozitivno donosnost dosegli tudi evropski proizvajalci avtomobilov, ki so bili v preteklih mesecih zaradi nenehnega zaostrovanja v trgovinski politiki močno na udaru. Vrednotenja delnic so se tako močno znižala, s čimer so te družbe postale ponovno zanimive za vlagatelje. K optimizmu so pripomogli tudi pozitivni odzivi s sestanka ameriškega veleposlanika v Nemčiji s predsedniki uprav treh največjih nemških proizvajalcev avtomobilov (BMW, VW in Daimler), na katerem so se pogovarjali o možnosti odprave uvoznih carin. V preteklem tednu je delniški indeks evropskih proizvajalcev avtomobilov zabeležil 2,9-odstotno rast.