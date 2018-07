Sky je zaostal štiri sekunde, Quick-Step Floors pa sedem. Bahrain-Merida je bila na koncu počasnejša eno minuto in šest sekund, LottoNL-Jumbo pa eno minuto in 15 sekund. Čeprav se je sprva zdelo, da je imela Rogličeva ekipa kakšno tehnično težavo ali pa je prišlo do padca, saj je bil zaostanek ob prihodu na cilj velik, je kapetan LottoNL-Jumba Steven Kruiswijk v izjavi za nizozemsko televizijo dejal, da so začeli prepočasi in preveč previdno, zaostanek pa se je do konca le povečeval. Novi vodilni kolesar na 105. Touru je Belgijec Greg van Avermaet.

* Izidi, 3. etapa, ekipni kronometer: 1. BMC 38:46 2. Sky + 0:04 3. Quick-Step Floors 0:07 4. Mitchelton-Scott 0:09 5. Sunweb 0:11 6. EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:35 7. Bora-Hansgrohe 0:50 8. Astana Pro Team 0:51 9. Katjuša-Alpecin 0:53 10. Movistar 0:54 11. Bahrain-Merida 1:06 ... 13. LottoNl-Jumbo 1:15 - skupno: 1. Greg Van Avermaet (Bel/BMC) 9:08:55 2. Tejay van Garderen (ZDA/BMC) isti čas 3. Geraint Thomas (VBr/Sky) + 0:03 4. Philippe Gilbert (Bel/Quick-Step Floors) 0:05 5. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 0:07 6. Julian Alaphilippe (Fra/ Quick-Step Floors) 0:07 7. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 0:11 8. Soren Kragh Andersen (Dan/Sunweb) 0:11 9. Michael Matthews (Avs/Sunweb) 0:11 10. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe) 0:34 ... 27. Primož Roglič (Slo/LottoNL-Jumbo) 1:10 100. Kristijan Koren (Slo/Bahrain-Merida) 4:12