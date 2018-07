Poslancem je pojasnila, da je v dveh letih navedla vsako možno idejo in različico brexita ter zagotovila, da je to sedaj prava različica, s katero bodo zapustili Evropsko unijo marca prihodnje leto, piše britanski BBC.

Predlog je »kredibilen in odgovoren« ter odraža »izčrpen in ambiciozen« načrt, še navaja premierko nemška tiskovna agencija dpa.

Dodala je, da se mora vlada vseeno pripraviti na vse mogoče razplete brexita, tudi takšnega brez dogovora. V petek so se sicer na zasedanju vlade strinjali, da morajo pospešiti načrte, saj ni več veliko časa, preden bo Velika Britanija zapustila unijo.

Odstop dveh ministrov v manj kot 24 urah

Mayeva je sicer v manj kot dnevu izgubila kar dva ministra, kar je prvič, da se je kaj takega zgodilo v Veliki Britaniji od leta 1979, opozarja BBC.

V nedeljo je s položaja ministra za brexit odšel David Davis, danes pa je s položaja zunanjega ministra odstopil Boris Johnson. Oba sta zagovarjala drugačna stališča glede brexita kot premierka, kar je bil tudi poglaviten razlog za odstop, kot je pojasnila Mayeva.

Davis je sicer priznal, da je odstopil, ker se ne strinja s pogajalskimi izhodišči za brexit. Na položaju ministra ga bo zamenjal Dominic Raab. Johnson pa vzroka še ni sporočil.

Britanska vlada je v petek sprejela načrt za trgovanje med Veliko Britanijo in EU po brexitu. V skladu z načrtom naj bi se med drugim izognili nadzoru na meji med Severno Irsko in Irsko in zaščitili dobavne verige za proizvodnjo, hkrati pa ne bi več priznavali pristojnosti Sodišča EU, nadzorovali bi migracije in vzpostavili lastno trgovinsko politiko.

Davis, ki je znan kot zagovornik popolnega izstopa iz EU, je že pred petkovim zasedanjem vlade posvaril, da je predlog premierke neizvedljiv in da ga bo Bruselj zavrnil.