Ko mačka pride v zrelejša leta, tako kot človek potrebuje večjo skrb, vendar pa boste pri njej težje vedeli, ali je z njo kaj narobe, saj mačke v nasprotju z ljudmi svoje težave skrivajo. Ker je njihove zdravstvene težave zato težje opaziti, morate biti toliko bolj pozorni na njeno vedenje, poleg tega pa mačko tudi pogosteje odpeljati na veterinarski pregled kot v njenih mladih letih. Mačka je v srednjih letih, ko je stara od sedem do 10 let, v zrelih, ko ima od 11 do 14 let, stara pa je, ko jih doseže 15. V teh letih postane slabši tudi njen imunski sistem, začnejo se pojavljati različne bolezni in težave. Najpogostejše med njimi so artritis, rak, zaprtje, gluhost, bolezni zobovja, bolezni srca, vnetje želodca, bolezni ledvic, težave z vidom in tudi zmanjšanje kognitivnih sposobnosti.

Skrb pri veterinarju in doma

Staro mačko je zato, da bo imela dolgo življenje, na pregled k veterinarju priporočljivo odpeljati vsake pol leta. Veterinar bo prepoznal in nadzoroval zdravstvena tveganja in odkril razvoj bolezni v njeni zgodnji fazi, ko jo je najlažje ozdraviti. Na pregledu bo ocenil tudi splošno počutje in telesno stanje mačke ter preveril, ali jo kaj boli, kakšno mišično maso ima, in med tipanjem vrata in trebuha videl, ali se je morda začel razvijati kak tumor. Na rutinskem pregledu bo pregledal še ušesa, oči in usta, na temeljitejšem, ki bi ga bilo v idealnih razmerah dobro opraviti enkrat na leto, pa tudi kri in urin. Ni pa obisk pri veterinarju dovolj, saj morate za mačjo higieno in dobro počutje skrbeti tudi doma, in sicer s čiščenjem zob, ustrezno prehrano, zaščito pred paraziti in cepljenjem.

Kot smo že omenili, večina mačk skriva, da je nekaj narobe, zato smo velikokrat presenečeni, ko mačka nenadoma zboli. Dobro je, da pri starejših mačkah redno spremljate zunanje znake, ki bi lahko namigovali, da so bolne ali ranjene. Dober kazalnik tega je nenadna izguba teže, po drugi strani pa tudi nenadna debelost. Teža je lahko, kot smo že pisali, zdravstvena težava že sama po sebi, saj z njo pride tudi večje tveganje za bolezni, kot so diabetes, osteoporoza in podobno. Poleg teže spremljajte tudi vedenje mačke. Da je nekaj narobe z njenim zdravjem, lahko nakazuje nenavadno mijavkanje ali pa se bodo spremenile njene navade v crkljanju ali obiskovanju mačjega stranišča.

Vedno pa imejte v mislih, da stara mačka tudi ni več tako gibljiva, zato naj bo posoda za hrano in vodo vedno lahko dostopna. Če vidite, da ima težave priti do nekaterih stvari, pa jih premestite tako, da ji boste olajšali dostop do njih.