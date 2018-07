Ščetkanje zob se tako kot zdravja zob tiče tudi vzdrževanja čistih ust. Vsi smo slišali urbani mit, da je gobec psa čistejši od človekovih ust, in večina od nas si želi, da nam česa takšnega ne bi bilo treba verjeti. Vseeno pa je dvom upravičen, saj je logika uporabe zobne ščetke čudna. Ko je brisača umazana, jo operemo, ščetko pa po umivanju zob zgolj splaknemo z vodo in jo odložimo, pri naslednjem umivanju zob pa jo ponovno vstavimo v usta.

»Veliko lepše je vedeti, da pri umivanju zob v usta ne boš vnašal nečesa, pred čimer jih želiš obvarovati,« pravijo v zagonskem podjetju Boie. Njihova zobna ščetka je pametna in seksi. Narejena je iz materialov brez škodljivega BPA (bisfenola A) in strupenih ftalatov (hormonskih motilcev), traja pa do dvakrat dlje kot običajna zobna ščetka. Ko je čas, da jo zamenjate, morate le iztakniti glavo ščetke, njen ročaj pa lahko uporabljate še naprej. Ščetka je izdelana iz mehkega in prožnega termoplastičnega elastomera, gumi podobnega materiala, ki je manj grob za sklenino in dlesen. To je zagotovo dobra alternativa najlonskim ščetinam, ki lahko, še posebno pri trdih zobnih ščetkah, poškodujejo sklenino in povzročijo poškodbe dlesni (zato zobozdravniki priporočajo mehke ščetke). Najboljše od vsega pri ščetki Boie pa je srebro, vdelano v ščetine in glavo zobne krtačke, ki ob stiku pomaga uničevati bakterije in ohranjati čistočo zobne ščetke. Argument, da lahko bakterijam otežite mesece razmnoževanja v svojih ustih, se sliši zelo prepričljivo.

Navadne zobne ščetke verjetno ne uporabljate več kot nekaj mesecev, odvisno od intenzivnosti uporabe. Vsakič ko jo zamenjate, prispevate k milijonom ton plastike oziroma zobnih krtačk, ki končajo na deponijah smeti. Tradicionalne zobne krtačke so namreč izdelane iz treh različnih vrst materialov, ki jih je v postopku recikliranja težko ločiti oziroma v večini primerov to ni ekonomsko vzdržno.

Uspeh med uporabniki

V start-upu Boie so se problema lotili na dva načina: njihova ščetka je izdelana le iz dveh vrst plastičnih materialov, ki ju je mogoče preprosteje ločiti in reciklirati, ščetko pa so »prepolovili« na odstranljivo glavo, ki traja do dvakrat dlje, in »trajnejše« držalo, ki ga je prav tako mogoče reciklirati. To pomeni nižje stroške pri zamenjavi zobne ščetke in manj odpadkov na Zemlji. Ker so glave izdelane iz gumijastega materiala, se ne obrabijo ali zlomijo tako hitro, ni jih je treba menjati tako pogosto, porabnik pa s tem tudi prihrani denar. V start-upu uporabnika, ki ni prepričan, da njegov lokalni center za ravnanje z odpadki zobno ščetko Boie zna reciklirati, pozivajo, naj jo pošlje njim, da poskrbijo za pravilno recikliranje.

Boie je skrbno premislil tudi svoj poslovni model: vsi materiali in celotna proizvodnja nastajajo v ZDA, s tem pa njihov izdelek skrbi tako za korist skupnosti kot za krajšo proizvodno verigo. »Vsak izdelek ustvarja okoljski odtis, zato je podjetje Boie zavezano okolju prijaznemu poslovnemu modelu, ki omogoča čim manjšo mogočo sled. Vsi naši izdelki so izdelani v Ameriki, s tem pa ne obremenjujemo okolja, ki ga povzroča mednarodni ladijski promet. Verjamemo v podporo našim skupnostim, ohranjanje projektov in delovnih mest v državi, zato so naše zobne ščetke izdelane in sestavljene v ZDA,« pravijo v start-upu, ki sta ga v New Yorku ustanovila Luma Grothe in Manuel de la Cruz. S svojo »zobno ščetko prihodnosti« sta pred dvema letoma začela na Kickstarterju, množični platformi za financiranje, na kateri sta zbrala desetkrat višjo vsoto od nameravanih 10.000 dolarjev, razposlala inovativne ščetke »zgodnjim pticam«, podpornikom po vsem svetu, ter v pičlih dveh letih ustvarila socialno in okoljsko ozaveščeno spletno trgovino.

Poslovna filozofija Boie ni osredotočena le na dobiček, del svojih letnih prihodkov namenja za dobrodelne namene, v podporo projektom za zdravstveno varstvo invalidov in v programe za izboljšanje zdravja naših oceanov.

»Mogoče je glava krtačke videti preveč groba za dlesni in zobe, vendar nekako omogoča najboljše in najlažje čiščenje, ki sem ga imel doslej,« je ščetko Boie ocenil novinar poslovnega medija Business Insider. »Kljub debelejšim in trdnejšim ščetinam mi dlesni med uporabo nikoli niso zakrvavele, obenem pa sem imel po uporabi občutek, da so moji zobje čistejši.«

Cena ščetke je 12 dolarjev, nadomestne glave pa 5 dolarjev. Kupiti jo je mogoče le po spletu, a po vsem svetu, lahko si jo naročite tudi v Slovenijo. Poštnina za eno ščetko stane 10 dolarjev, toda če naročite več kot eno, na primer za petčlansko družino, je veliko znosnejša, 12 dolarjev.