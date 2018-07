V torek bo sprva pretežno jasno, čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastajale plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, ob morju do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo bodo padavine od severa zajele večji del države. V sredo bo oblačno s padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Ohladilo se bo. V četrtek bodo sprva še občasne krajevne padavine, čez dan pa se bo deloma zjasnilo.