Čeprav sta ob koncu zadnje sezone Real Madrid zapustila slovenska reprezentanta Luka Dončić in Anthony Randolph, bo tudi v novi sezoni španski velikan, sicer aktualni zmagovalec evrolige in španskega prvenstva, obarvan slovensko. Mediji so o prestopu Prepeliča poročali že lep čas, namigovanja pa so se uresničila. 25-letni Mariborčan je prestal zdravniške preglede in podpisal dveletno pogodbo. Prepelič je nazadnje nosil dres francoskega Levalloisa, v zadnji reprezentančni akciji je bil kapetan slovenske izbrane vrste.