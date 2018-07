Za nadomestilo je med 15 nekdanjimi poslanci SMC zaprosila tudi vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer, ki sicer na zadnjih volitvah ni kandidirala in se namerava vrniti v akademske vode.

Za nadomestilo poslanske plače so zaprosili še nekdanji poslanci SMC Jani Möderndorfer, Kamal Izidor Shaker, Branko Zorman, Marko Ferluga, Simon Zajc, Danilo Anton Ranc, Dušan Radič, Marjan Dolinšek, Ksenija Korenjak Kramar, Irena Grošelj Košnik, Aleksander Kavčič, Teja Ljubič, Andreja Potočnik in Maruša Škopac.

Med tistimi, ki so zaprosili za nadomestilo, so tudi trije poslanci DeSUS: Tomaž Gantar, Peter Vilfan in Uroš Prikl. Prav tako nove zaposlitve še niso našli nepovezani poslanci Andrej Čuš, Janko Veber in Franc Laj.

Na seznamu poslancev, ki so zaprosili za nadomestilo plače, so tudi Ljubo Žnidar (SDS), Jan Škoberne (SD) in dolgoletni poslanec madžarske narodne skupnosti Laszlo Göncz.

Gre sicer za poslance, ki so do izteka roka zaprosili za nadomestilo. Kot so pojasnili v DZ, je bila pravica do nadomestila doslej priznana 15 poslancem, o ostalih vlogah pa še niso odločili.