Kampirajte na domačem vrtu Otroci naravnost obožujejo kampiranje in za vas imamo dobro novico: ni vam treba pakirati številnih torb in se več ur voziti do prijetnega kampa, saj si ga lahko ustvarite kar na domačem vrtu. Postavite šotore, s kamenjem dodajte ognjišče (da se taborni ogenj ne bo preveč razširil), nato pa specite nekaj storžev koruze ali nekaj okusnih mesnih ražnjičev, medtem ko si z družino ob ognju pripovedujete strašljive zgodbe.

Skupaj pripravite obilen zajtrk Družina mora jesti, ni res? No, iz prehranjevanja pa lahko naredite tudi veliko zabavo in pozna nedeljska jutra so kot nalašč za to. Nežno zbudite otroke, razdelite delovne naloge med vse člane družine, nato pa skupaj sedite k mizi, polni dobrot, ob katerih vas bo zamikalo, da tam obsedite vse do večera. Pa naj se na njej znajde tudi kaj sladkega, velja? Poleti se je pač treba tudi malce pregrešiti, ni res?

Prebarvajte dom z vsemi barvami mavrice Seveda to ne pomeni, da morajo vsi zidovi kot zelo abstraktne slike, vendar lahko vsekakor malce osvežite svoj dom s svetlimi, veselimi barvami in posebnimi motivi, ob katerih bo vaši družini še topleje pri srcu. Se v vaši družini morda najde tudi kak nadobuden mlad umetnik? Dajte mu/ji čopič v roke, nato pa uživajte ob opazovanju pristnega otroškega veselja. Velika prazna bela stena je namreč najboljše možno platno za otroke …

Zgradite cvetoči vrt Aktivnosti na prostem so popolna izbira za poletje, saj vam in vašim otrokom omogočijo, da preživite nekaj časa na svežem zraku in pod toplim soncem. Odrasli lahko poskrbite za zahtevnejša fizična opravila pri pripravi vrta, mladi vrtnarji pa lahko posadijo in zasejejo cvetje, zelenjavo in druge sezonske dobrote, ki bodo sčasoma zrasle v nekaj, kar boste vsi skupaj z veseljem opazovali, medtem ko boste ob večerih posedali na vrtu.

Aktivirajte vrtno cev Ne le zato, da zalijete dobrote, ki ste jih skupaj ustvarili na vrtu, temveč da se z družino malce tudi pozabavate ob škropljenju vode. Nič ni namreč boljšega, kot da se z družino drug za drugim po vrtu podite z odprto cevjo – pošteno se boste nasmejali, ob tem pa se tudi ohladili v najhujši poletni vročini.

Tekmujte na družinski olimpijadi Zakaj bi le sedeli pred televizorjem in gledali vse velike poletne športne dogodke, če pa lahko največjega organizirate kar sami doma? Namesto da tekmujete v običajnih športih, je lahko vaša družinska olimpijada sestavljena iz disciplin, kot so dirka samokolnic, hitrostno košenje trave, tekma obmetavanja z vodnimi baloni ali umetniško potapljanje v plastičnem otroškem bazenčku. Na koncu dneva lahko razglasite tudi zmagovalca – posameznika, ki se je najbolje odrezal v seštevku vseh tekmovanj, in ga obdarite z nečim zares posebnim.

Oblecite se v kostume Kdo pa pravi, da so kostumi prava izbira le za noč čarovnic in pust? Odlično se boste v njih zabavali tudi poleti – oblecite se v morske deklice, povodne može, reševalce iz vode, deskarje, morske živali, školjke ali kar koli pač ustreza vašemu poletnemu razpoloženju. Verjemite, da boste prav uživali v tem, da kak poletni dan preživite kot nekdo drug.