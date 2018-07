Sodelovanje ponuja ustvarjalcem – oblikovalcem, študentom in umetnikom, starejšim od 18 let, možnost, da s svojim pogledom na odnos »pragozd – človek« uresničijo svojo idejo. Namen natečaja je oblikovati preprost, funkcionalen in ergonomsko oblikovan leseni stol, ki bo poleg svoje primarne funkcije uporabnika ozaveščal o pomembnosti sožitja človeka z naravo.

Promocija trajnostne in kakovostne uporabe lesa Strokovna komisija bo izbrala tri oblikovalske rešitve, ki bodo kot prototipi predstavljene na podelitvi nagrad Festivala lesa 2018. Les je namreč edina surovina, ki jo imamo v izobilju, pa ga ne izkoriščamo v zadostnem obsegu. Tako želi festival promovirati rabo tega materiala v vsakodnevnem življenju in spodbuditi trajnostno, ekonomsko ter kakovostno uporabo lesa. Namen natečaja pa ni zgolj oblikovati, ampak pripeljati zgodbo do končnega izdelka, ki je narejen z modernimi orodji in je pripravljen za širšo distribucijo.

Natečaj odprt predlogom iz vsega sveta Udeležba na natečaju je brezplačna. Predloge lahko oddajo posamezniki ali skupina avtorjev iz vsega sveta. Vsak udeleženec lahko prijavi največ dve oblikovalski rešitvi. Prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija, katere člani so: prof. Janez Suhadolc, arhitekt, upokojeni profesor na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, prof. dr. Jasna Hrovatin, profesorica na Fakulteti za dizajn v Trzinu, Natalija Lapajne, muzejska svetovalka, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rok Kuhar, arhitekt in industrijski oblikovalec, docent na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter Andrej Palman, strokovni sodelavec Gimnazije in srednje šole Kočevje.