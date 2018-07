Ime rezidence – Luwigana - izvira iz daljnega leta 1146, ko je bilo mesto Ljubljana na pogodbeni listini prvič omenjeno z imenom, podobnim današnjemu. Rezidenca Luwigana združuje odlike nekdanje prefinjenosti s sodobnim življenjskim slogom ter ponuja nove razsežnosti bivanja.

Kupci boste tako lahko izbirali med stanovanji z zasebnimi atriji v pritličju objekta ali stanovanji v etažah, ki jih odlikujejo individualni tlorisi in premišljeno zasnovana razporeditev prostorov, v katero lahko vključimo še vaše individualne želje in pričakovanja.

Vsako izmed 63 stanovanj v rezidenci Luwigana ima svojo individualno razporeditev bivalnih prostorov. Stanovanja so skrbno zasnovana in upoštevajo vse zakonitosti sodobnega življenjskega sloga, združujejejo družabne in individualne potrebe slehernega stanovalca ter s tem zagotavljajo prijetno bivanjsko razkošje.

V neposredni bližini Luwingane boste v le nekaj minutah hoje prišli do vseh ključnih mestnih vsebin in infrastrukture. Po treh minutah hoje boste na vedno živahni ljubljanski tržnici, pri slovitih Križankah v štirih, v Maximarketu v šestih, na legendarni Špici pa v štirih minutah hoje. Za tiste, ki imate radi sprehode v naravi, je v neposredni bližini grajski grič, če pa vas mika izlet po Sloveniji boste z avtom na obvoznici v samo petih minutah. Zato je lokacija rezidence Luwigana tako edinstvena – vse je na dosegu roke, hkrati pa živite v miru in tišini.

V rezidenco Luwigana so vgrajene najsodobnejše tehnološke rešitve

Udobje bivanja v Luwigani omogočajo tudi izbrani gradbeni materiali in napredne tehnološke rešitve, ki so integrirane v objekt.

Vsa stanovanja v Luwigani so namreč zgrajena iz materialov višjega cenovnega razreda z naprednimi in inovativnimi rešitvami, ki zagotavljajo kakovostno in udobno bivanje ter energetsko varčnost celotnega objekta.

Da bi zagotovili najbolj optimalno bivanje, je bila še pred pričetkom gradnje opravljena posebna zvočna študija vplivov hrupa, na osnovi le-te so je objekt vgrajeno kakovostno stavbno pohištvo, ki zagotavlja primerno zvočno izolacijo.

Pročelje in vaš prvi stik z zunanjim svetom predstavljajo nadstandardna, zvočno izolativna okna, ki ustvarjajo popoln mir.

Streha objeka bo ozelenjena kar še dodatno doprinaša k prijetnemu ambientu v stanovanjih zgornje etaže.

Stanovanja v Luwigani so v hladni sezoni ogrevana s talnim gretjem, poleti pa hlajena z dvema sistemoma pohlajevanja: bivalni prostori (kuhinja, dnevna soba) so pohlajevani s pomočjo konvektorja, spalni prostori pa s sistemom stropnega pohlajevanja. Oba sistema sta za stanovalce prijazna, saj prostore hitro pohladita obenem pa v tako hlajenih prostorih ni neprijetnega prepiha in hrupa, saj so naprave brezšumne. Na zunanjosti objekta tako ni motečih elementov klasičnih klimatskih naprav, v stanovanju pa nobenih cevi in radiatorjev.

Sistem prisilnega prezračevanja, ki je vgrajen v vsa stanovanja rezidence, zagotavlja svež zrak brez odpiranja oken.

V stanovanja rezidence Luwigana je vgrajen vrhunski sistem upravljanja s ključnimi elementi bivanja: s preprosto krmilno napravo oziroma z aplikacijo, nameščeno na vaš mobilni telefon, tablico ali računalnik, boste lahko regulirali ogrevanje, pohlajevanje in prezračevanje, upravljali z žaluzijami, imeli video nadzor nad pristopom v objekt ter pridobivali podatke iz vremenske postaje.

V rezidenci je stanovalcem na voljo dovolj parkirnih mest v podzemni garaži – del le-teh deluje na način dvižnega parkirnega sistema, ki zagotavlja varnost in udobje parkiranja vaših jeklenih konjičkov.

Za nemoteno povezanost s svetom in komuniciranje je na celotnem območju rezidence Luwigana zagotovljen odličen GSM signal.

Kljub zasebnosti in občutka intimnosti, ki ga nudijo stanovanja, pa bo željo po druženju s sosedi potešil velik, zaseben trg s fontano, namenjen izključno stanovalcem, medtem ko bo za dodatno sprostitev poskrbel sodobni center dobrega počutja in razvajanja (wellness in spa).

Z rezidenco Luwigana je ena najlepših svetovnih prestolnic dobila novo razsežnost bivanja v človeku prijaznem okolju. Več informcij o stanovanjih in prodaji najdete na spletni strani luwigana.si ali pa na e-mail info@luwigana.si.