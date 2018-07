Nova pravila krepijo sodelovanje in izmenjavo informacij med nadzorniki za področje preprečevanja pranja denarja in bonitetnimi nadzorniki, vključno z Evropsko centralno banko. Strožje zahteve glede preglednosti med drugim zadevajo poln javni dostop do registrov dejanskih lastnikov podjetij, večjo preglednost registrov dejanskih lastnikov trustov in povezanost obeh registrov so sporočili iz Bruslja.

Med pomembnimi izboljšavami so tudi omejitev uporabe anonimnih plačil s predplačniškimi karticami, vključno z menjalnimi platformami za virtualne valute v okviru pravil o preprečevanju pranja denarja, več zahtev glede preverjanja strank, zahteve po strožjem preverjanju tretjih držav z visokim tveganjem ter več pooblastil za nacionalne finančno-obveščevalne enote in tesnejše sodelovanje med njimi.

»To je nov, pomemben korak h krepitvi okvira EU za boj proti finančnemu kriminalu in financiranju terorizma. Ta boj bo s peto direktivo še bolj učinkovit. Zapreti moramo vse vrzeli, saj vrzeli v eni članici vplivajo na druge. Države članice zato pozivam, naj ostanejo zveste zavezam in čim prej posodobijo nacionalna pravila,« je dejala evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova.