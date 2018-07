Ob spremstvu zdravnikov so morali tekmovalci pojesti 50 pekočih feferonov v najkrajšem možnem času. Kitajcu Tang Shuaihuiju, ki je skupaj s sotekmovalci ležal v bazenu napolnjenem z vodo in tremi tonami rdečih feferonov, je to uspelo v 68 sekundah. Feferoni v vodi so bili sicer manj pekoči od tistih, ki so jih morali jesti, med drugim zaradi manjšega draženja kože.

»Jedel je s hitrostjo, ki povzroča halucinacije. Voditelj prireditve je komaj nehal govoriti,« je povedala ena od zaposlenih v zabaviščnem parku Ningxiang, kjer poteka festival feferonov, v okviru katerega so pripravili tekmovanje.

Zabaviščni park leži v provinci Hunan v osrednjem delu Kitajske. Provinca je znana po tem, da v kuhinji veliko uporabljajo feferone in je zato hrana pikantna. Festival bo trajal do konca avgusta, podobno tekmovanje v goltanju feferonov pa pripravijo vsak dan.