Hrvaška je na poti do polfinala odigrala pet tekem, ki jih je spremljalo približno 30.000 hrvaških navijačev. Večina je prihajala v ruska mesta na dan tekme s čarterskimi poleti s Hrvaške.

Hrvaške turistične agencije prodajajo aranžmaje za obisk polfinalne tekme v Moskvi za približno 8000 kun (1080 evrov). Iz HNS so dodali, da bo treba za dodatnih nekaj več kot 1000 dražjih vstopnic odšteti 3526 kun (476 evrov), za nekaj več kot 2000 cenejših vstopnic pa 2101 kun (284 evrov). Pričakovati je, da bodo hitro razprodali dodatne vstopnice glede na nogometno mrzlico, ki je zajela Hrvaško po uvrstitvi nogometašev med štiri najboljše nogometne reprezentance na svetu.

Med hrvaškimi navijači na tekmi proti Angliji bosta predsednika hrvaškega parlamenta in vlade Gordan Jandroković in Andrej Plenković, so potrdili iz hrvaškega sabora in vlade. Predsednica države Kolinda Grabar-Kitarović, ki je s hrvaškimi nogometaši v slačilnici proslavljala dramatični zmagi proti Danski in Rusiji, je dejala, da zaradi obveznosti ne bo mogla spremljati polfinalno tekmo v Moskvi, a je sporočila: »Se vidimo v finalu.«