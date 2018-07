Prekmurski umetnik Kreslin je že desetletja prisoten tudi tudi zamejskem prizorišču. Slovi kot solist in avtor nepozabnih melodij, hkrati pa je zavzet raziskovalec glasbenih korenin prekmurskega izročila. S svojo kitaro črne barve je po zapisu organizatorjev koncerta v Ronkah "upravičeno postal eden najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov, saj so njegovi koncerti nekaj posebnega, celo edinstvenega".

Koncert prireja občina Ronke v sodelovanju s kulturno zadrugo Maja iz Gorice v sklopu glasbenega festivala Across the border, Kulturnim domom Gorica in društvom Jadro iz Ronk.

Vlado Kreslin se je rodil leta 1953 v Beltincih. Na začetku svoje kariere je bil bobnar glasbene skupine Apollo. Leta 1983 se je priključi skupini Martin Krpan. Skupina je leta 1991 razpadla, Kreslin pa je stopil na pot samostojne kariere. Pozneje je ustanovil bend Mali bogovi, znan pa je tudi po sodelovanju z godčevsko skupino Beltinška banda, s katero je izdal več zgoščenk - Spominčice, Najlepša leta našega življenja in druge.

Številne njegove pesmi, kot sta Tista črna kitara in Namesto koga roža cveti, so z leti ponarodele, zaslužen pa je tudi zato, da so nekatere že pozabljene narodne pesmi ponovno oživele. Izdal je več kot 15 albumov in napisal glasbo za več slovenskih filmov. Nazadnje je februarja letos, ob očetovem 90. rojstnem dnevu, izdal zgoščenko s sedmimi pesmimi, ki jih pojeta oba ali oče Milan Kreslin - Pubi sam, pri založbi Beletrina pa je izšla zbirka njegovih pesmi Zakartana ura.