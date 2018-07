Na Japonskem je od četrtka močno deževalo, zaradi česar so poplavljene številne ceste in hiše, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Rekordne padavine so zabeležili v številnih prefekturah, vključno s Hirošimo, kjer je bilo največ smrtnih žrtev. Življenje je tam izgubilo 39 ljudi. Skupno so okoli pet milijonov ljudi v prefekturah pozvali, naj zapustijo svoje domove.

Danes je po več dneh znova posijalo sonce, tako da so lahko reševalci okrepili reševalno operacijo, v kateri sodelujejo tudi ekipe z gradbenimi stroji. »Odkrili bomo velike kose ruševin tam, kjer jih bomo lahko. Odstranili bomo tudi ruševine hiš. Samo tako bomo namreč lahko našli morebitne ujete ljudi,« je povedal eden od vojakov.

Eno najhuje prizadetih je mesto Kurashiki, kjer je bilo na strehah nekaj časa ujetih več kot 1000 ljudi, vendar pa so glede na posnetke s helikopterja že vse rešili. V mestu, kamor so v nedeljo morali s čolni, se počasi spušča tudi nivo vode. Če se bo dovolj spustil, bodo lahko reševalci odšli v mesto po cestah. »Ne dežuje več, vendar pa moramo ostati pozorni na plazove,« je povedal eden od reševalcev.