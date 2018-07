Ob sedanjih trendih politike in taktik je videti vse manj verjetno, da bo Združeno kraljestvo zapustilo carinsko unijo in enotni trg, je Davis zapisal v odstopnem pismu britanski premierki Theresi May.

Dodal je, da ni prepričan, da pogajalski pristop vlade »ne bo vodil v dodatne zahteve po koncesijah«. »Splošna usmeritev politike nas bo v najboljšem primeru privedla v slab pogajalski položaj, ali pa morda v brezizhodnega,« je dodal.

Mayeva je Davisu odgovorila, da se ne strinja z njegovo opredelitvijo politike, za katero so se dogovorili na vladi v petek.

»Žal mi je, da ste se odločili zapustiti vlado, potem ko smo že tako napredovali k izvedbi gladkega in uspešnega brexita in ko smo samo še osem mescev oddaljeni od datuma, ko naj bi Velika Britanija zapustila Evropsko unijo,« je Davisu po odstopu sporočila Mayeva. Otok naj bi v skladu s pred kratkim sprejetim zakonom o brexitu iz unije izstopila 29. marca 2019.