Tako kot pri vsaki prenovi se nam odpirajo neskončne možnosti izbire pohištva, materialov, postavitve, dodatkov … Leseni ali granitni delovni pult? Podiranje zidu in združitev kuhinje z dnevno sobo? Kuhinjski aparati iz nerjavnega jekla ali vgrajeni v omarice? Teh odločitev ne moremo sprejeti namesto vas, lahko pa vam ponudimo nekaj predlogov ureditve po vzoru najbolj vznemirljivih kuhinjskih dizajnov.

Kuhinjo ne le odprite, integrirajte jo Vsakdo ve, da je odprt bivalni prostor svetlejši in zračnejši, toda kuhinja je nekako še vedno videti kot … no, kuhinja. Toda ni treba, da je tako. Izberite kuhinjske aparate, ki so vgrajeni v omarice, ter jih dopolnite z elementi s policami, na katerih razstavite okrasne predmete, knjige itd., prav tako kot v dnevni sobi. Tudi kuhinjski otok, ob katerem jemo, poveže kuhinjo in bivalni del. Namen te integracije je vzpostaviti estetsko enotnost med dnevnim in kuhinjskim prostorom, rezultat pa je izvirna, čudovita in zelo praktična postavitev.

Igrajte se z materiali Eden izmed glavnih trendov v opremljanju kuhinj je mešanje materialov. Keramika, kamen in steklo so se postavili ob bok nerjavnemu jeklu. In najboljše od vsega je, da jih notranji oblikovalci kombinirajo. Bolj ko so materiali različni, zanimivejši je rezultat, ki naredi močan vtis. Medtem ko je beton najbolj priljubljen gradbeni material v moderni arhitekturi, je privlačna in odporna keramika čedalje bolj na pohodu – navsezadnje jo uporabljajo tudi pri raziskovanju vesolja. In če je dobra za astronavte, zakaj ne bi bila tudi za naše kuhinje! A dobro je vedeti, da tudi tradicionalni materiali niso izgubili svoje privlačnosti. Favorit vseh časov? Dobri stari masivni les.

V popolnoma belem ali črnem Bela barva ima številne prednosti: deluje harmonično in ustvarja občutek čistoče. Kombinacija z rdečo je v kuhinji zmagovalna kombinacija. Črna je elegantna in subtilna, temne površine pa lahko razbijemo z nekaj barvnimi poudarki ali z lesenimi elementi v temnejši barvi. Monokromatski videz pravzaprav vedno daje močan dizajnerski vtis, pa naj bo svetel ali temen.