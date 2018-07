Za razumevanje, kako hladilnik deluje, in zakaj morate očistiti tudi tuljave, morate poznati drugi zakon termodinamike: ko sta dve stvari z različno temperaturo ena ob drugi, se toplejša ohlaja, hladnejša pa se topli. Ta prenos toplote je način delovanja hladilnika, v katerem motor in črpalka potiskata hladilni plin (freon v starejših aparatih in tetrafluoroetan v novejših) skozi tuljave, kjer se ohladi in utekočini, pri čemer vsrka toploto v hladilniku in hladi vse, kar je v njem.

Prah in živalska dlaka ovirata hlajenje Če so tuljave polne prahu ali živalske dlake, je postopek ohlajanja oviran, kar lahko prepreči pravilno in učinkovito delovanje naprave. Pravzaprav hladilniku naložite, da deluje močneje, kot je zasnovan. Posledice so previsoka temperatura v notranjosti aparata (in pokvarjena hrana) ter do 35 odstotkov višji računi za električno energijo, poleg tega pa se aparat, ki običajno deluje od 12 do 14 let, hitreje pokvari.

Dela se lotite vsaj enkrat letno Če torej ne hrepenite ravno po novem hladilniku, preverite, kako očistiti tuljave in podaljšati življenjsko dobo aparata ter privarčevati pri energiji. Čiščenja naj bi se lotili na vsakega pol leta ali leto dni oziroma pogosteje, če imate domače ljubljenčke. Gre za hitro in preprosto opravilo, ki se mu nedvomno ne bi smeli izogniti. Najbolje je, da ga dodamo na seznam spomladanskega čiščenja.