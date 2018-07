Pred petkovim pogajalskim brexitskim maratonom britanske ožje vlade v premierski podeželski rezidenci Chequers je sedem ministrov – zagovornikov trdega brexita pod Johnsonovo taktirko grozilo, da bodo ob mehčanju brexita zrušili premierko in s tem tudi vlado. Končalo se je s privolitvijo vseh 27 članov kabineta v zelo mehke brexitske predloge Therese May oziroma z brexitskim premirjem. Nanj je pristal ne le Boris Johnson, ampak tudi minister za brexit David Davis, ki je pred srečanjem trdil, da njeni predlogi niso »pravi brexit«. Res pa je, da je bilo to premirje konec tedna videti iz ure v uro bolj začasno. Tudi zato, ker probrexitski ministri poudarjajo, da so se na tem srečanju dogovorili o pospešitvi priprav na odhod brez sporazuma, če se EU ne bo velikodušno odzvala na velikodušne premierkine predloge.

Brexitski razplet? Res!? Premirje je posledica bojazni, da bi zavrnitev premierkinih predlogov na teh ministrskih pogajanjih, ki so jih vnaprej razbobnali kot »brexitski razplet«, posebno v primeru odstopov ali odstavitev trdih brexitarjev, sprožila krizo, odstop vlade in predčasne volitve, na katerih bi zaradi brexita sprti konservativci gotovo izgubili oblast. Ta jim vsem, tudi vročičnim brexitarjem, kot je Johnson, očitno pomeni več kot trdota brexita. Z drugimi besedami: prednost so dali interesom stranke in ministrskim plačam. Mayeva pravi, da je prepričevanje konservativnih poslancev, stranke in vseh drugih, da je njen brexitski načrt, ki ga razglaša za resne, delujoče predloge, zdaj kolektivna odgovornost vlade. To je slabo prikrita grožnja z odstavitvijo ministrov, ki bi načrtu po sestanku v palači Chequers javno nasprotovali. »Ko je narod glasoval (52 odstotkov naroda, če smo natančni) za odhod iz EU, so želeli, da bi obnovili nadzor nad našim denarjem, zakoni in mejami, in natančno to bomo naredili,« trdi Mayeva, kritiki njenih predlogov pa, da bo brexit… brexit le še po imenu. Kritike dežujejo od vsepovsod. Najsrditejši probrexitski kritiki zahtevajo njen odstop. Nasprotniki izstopa iz EU pravijo, da njeni predlogi potrjujejo nesmiselnost brexita, pa tudi, da bi Britanija morala ostati v EU, ki se še ni izjasnila o premierkinih predlogih. Poučeni so prepričani, da jih bo zavrnila.

Oh, ta Boris in loščilci dreka Zagovornike brexita v konservativni stranki in zunaj nje je najbolj razočaralo sprejetje zunanjega ministra Borisa Johnsona premierkinih mehkih brexitskih predlogov. Po njih bi Britanija ostala članica skupnega trga (glede blaga, ne pa storitev, posebno v finančnem sektorju) in carinske unije (zaradi meje med Severno Irsko in Irsko, ki ne bi doživela nobenih sprememb), sprejela pa bi tudi neke vrste svobodo gibanja EU (Mayeva je včeraj dejala, da bodo državljani EU imeli prednost pri naseljevanju v Britaniji) in celo neke vrste (za brexitarje zelo sporno) pristojnost evropskega sodišča. Johnson naj bi sprejel premierkine predloge, da bi preprečil nadaljnje mehčanje brexita. Razočaranje nad njegovo privolitvijo naj bi ublažilo »razkritje« s tega srečanja za zaprtimi vrati, da se je postavil proti njenim predlogom s trditvijo, da bi Britanijo spremenili v »vazalno državo EU« in ovirali sklepanje trgovinskih sporazumov z drugimi državami. Na samosvoj slikovit način naj bi zagovarjanje premierkinih predlogov primerjal z loščenjem dreka, pogledal proti premierkinim zaveznikom v kabinetu in dodal, da je navzočih veliko loščilcev dreka. Pravi čudež je, da je še vedno minister. Nekdo je ocenil, da Johnson ni protestno odstopil le zato, da mu ne bi bilo treba oditi iz palače Chequers in poklicati taksi, ker bi takoj izgubil pravico do ministrske limuzine. Povsem mogoče. Začasno premirje utegne biti zelo kratkotrajno. Zdi se, da se je brexitska godlja zgostila.