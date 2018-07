Karolina Pliskova je kot sedma igralka sveta najvišje uvrščena teniška igralka, ki je preživela prvi teden Wimbledona med ženskimi posameznicami. Čehinja je sploh edina izmed prve deseterice, ki bo igrala med posameznicami. Pa še pri njej ni veliko manjkalo, da bi izpadla v tretjem krogu, saj je proti Romunki Mihaeli Buzarnescu zaostajala z 0:1 v nizih in 1:4 v igrah. Današnji manični ponedeljek, v katerem so tradicionalno na sporedu vsi moški in ženski dvoboji osmine finala, bo torej v ženski konkurenci postregel z enimi najbolj nepričakovanih dvobojev v zgodovini wimbledonskega turnirja.

Izjemno kakovosten dvoboj sta v tretjem krogu odigrala Novak Đoković in Kyle Edmund. Britanec je v tej sezoni izjemno napredoval ter se po poškodbi Andyja Murraya izstrelil na britansko teniško mesto številke 1. Uspešnejši je bil Novak Đoković, trikratni zmagovalec wimbledonskega turnirja, ki je uspešno prestal prvi večji letošnji preizkus. »Igral sem odlično. Pričakoval sem, da bo vzdušje na stadionu podobno Davisovemu pokalu, nisem pa pričakoval nešportnega obnašanja, ki sem ga bil deležen med dvobojem,« je povedal Novak Đoković, ki je bil deležen številnih glasnih žvižgov. Teniški kritiki so Đokovićevo igro pospremili z navdušenjem in opozarjajo, da je resen kandidat za najvišja mesta. Tudi Edmund je bil deležen pohval, najbolj od nekdanjega zmagovalca Pata Casha. Avstralec je dejal, da je prepričan, da bo nekoč igral v finalu turnirja za grand slam ter da se bo kmalu na svetovni lestvici prebil med najboljšo deseterico.

Za zadnje presenečenje je v ženski konkurenci poskrbela Hsieh Su-Wei. Tajvanka je izločila prvo igralko sveta in zmagovalko Rolanda Garrosa Simono Halep. Romunka je imela stvari v svojih rokah, si priborila zaključno žogico, ki je ni izkoristila, in bila kaznovana. Hsieh Su-Wei se je pri 32 letih prvič v karieri uvrstila v osmino finala v Londonu, kjer se bo danes pomerila s Slovakinjo Dominiko Cibulkovo. Najlepšo zgodbo na letošnjem Wimbledonu piše tudi Alison van Uytvanck. Belgijka je v prvem krogu gladko izločila edino slovensko žensko predstavnico Polono Hercog, v drugem je premagala lansko zmagovalko Garbine Muguruza, konec prvega tedna pa je bila prepričljivo boljša še od Estonke Anett Kontaveit. Njena današnja tekmica bo 21-letna Rusinja Daria Kasatkina. »Težko se je bilo zbrati po zmagi nad Muguruzovo. Rekla sem si, da bom praznovala po koncu turnirja, dotlej pa bom skušala uživati ob najboljšem tenisu v življenju. Proti Kontaveitovi mi je uspelo ostati osredotočena na igro. Upam, da bo tako tudi danes. Kasatkinovo dobro poznam in se bom dobro pripravila,« napoveduje Alison van Uytvanck.

Angleži bodo danes na najprestižnejšem turnirju na svetu po porazu svojih igralcev stiskali pesti predvsem za prva igralca sveta Rogerja Federerja in Rafaela Nadala. Švicar in Španec bosta velika favorita proti Francozu Adrianu Mannarinu in Čehu Jiriju Veselyju. Na papirju se zdi, da bo imel Nadal več dela od četrtfinala naprej, ko naj bi za uvrstitev v finale premagal Argentinca Juana Martina del Potra in Novaka Đokovića. Zanimivo bo spremljati odziv publike ob nastopih Novaka Đokovića, ki se bo danes pomeril proti 22-letnemu Rusu Karemu Hačanovu.