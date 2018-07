Anglija rutinsko, Hrvaška znova po pravi drami. Takšen je bil razplet sobotnih četrtfinalnih tekem, na katerih so Angleži brez večjega stresa opravili s Švedi, Hrvati pa so bili znova ljubljenci športne sreče, saj so še drugič zapored napredovali po enajstmetrovkah. A Rusija je kljub izpadu reprezentance ponosna na svoje nogometaše, ki jim je za predstavo na turnirju čestital tudi predsednik države Vladimir Putin, ki je bil vseskozi na telefonski zvezi s selektorjem Stanislavom Čerčesovom.

Angleži so proti Švedski, ki ni imela toliko energije kot na prejšnjih tekmah, uveljavili premoč ob prekinitvah in skoku. Ko so Švedi prišli do svojih treh izjemnih priložnosti, se je z izjemnimi refleksi izkazal vratar Jordan Pickford, ki je bil tudi izbran za igralca tekme. »Zmagujemo, ker verjamemo vase in nas krasi izjemen moštveni duh. Če držimo skupaj in garamo, kontroliramo dogajanje na igrišču in mrežo ohranjamo nedotaknjeno. Ne čutim pritiska, ampak živim za vsak trenutek posebej,« je povedal 24-letni vratar Evertona Jordan Pickford. Švedi so športno priznali, da je bila Anglija boljša in jo v polfinale proti Hrvaški pospremili z besedami, da ima potencial za svetovnega prvaka.

O naslovu svetovnega prvaka glasno razmišljajo tudi Hrvati, ki so bili znova ljubljenci sreče. Potem ko so po enajstmetrovkah v osmini finala izločili Dansko, so v četrtfinalu še gostiteljico Rusijo, ki se je znova spretno branila in se izvlekla v kazenske strele, čeprav so Hrvati v podaljšku povedli z 2:1. Hrvaški selektor Zlatko Dalić znova ni mogel gledati petega kazenskega strela, ki ga je brez napake znova izpeljal Ivan Raktić, nato pa so ga oblile solze. »Redko jokam od sreče, a tokrat so se sprostile emocije po vsem pritisku in bremenu. Sami sebi smo cefrali živce, a na koncu je takšno napredovanje še slajše. Nikoli nisem izgubil upanja, verjel sem v fante, saj smo šli čez težke stvari. Mi ne igramo za denar, ampak za naše ljudi,« je povedal Zlatko Dalić, ki bo z ekipo po mesecu dni potikanja v Rusiji v sredo prvič zaigral v Moskvi. Luka Modrić je bil že tretjič na turnirju izbran za igralca tekme. Junak je tudi vratar Danijel Šubašić z eno ubranjeno enajstmetrovko: »Že na ogrevanju me je začelo zategovati v stegenski mišici. Selektorju sem rekel, naj me ne menja, ampak menjavo čuva za koga drugega, saj sem bil pripravljen igrati tudi z eno nogo.«

Švedska – Anglija 0:2 (0:1) Strelca: 0:1 Maguire (30), 0:2 Alli (59). Arena Samara, gledalcev 39.991, sodnik: Kuipers (Nizozemska), rumeni kartoni: Guidetti, Larsson; Maguire. Švedska: Olsen, Krafth (od 85. Jansson), Lindelof, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg (od 65. Olsson), Berg, Toivonen (od 65. Guidetti),selektor: Andersson. Anglija: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Young, Henderson (od 85. Dier), Lingard, Alli (od 76. Delph), Sterling (od 90. Rashford), Kane, selektor: Sothgate. Igralec tekme: Jordan Pickford (Anglija). Streli v okvir gola: 3:2, mimo gola: 3:4, blokirani streli: 1:6, streli v vratnico: 0:0, koti: 1:6, prepovedani položaji: 2:1, prekrški: 10:7, vse podaje: 379:525, točne podaje: 280:420, točnost podaj (v odstotkih): 74:80, pretečeni kilometri: 107:110, posest žoge (v odstotkih): 43:57.