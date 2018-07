Izkušnja pitja kave v kavarni Stow je milo rečena zelo drugačna od tega, česar smo vajeni v povprečnem ljubljanskem lokalu. Peter Ševič, vrhunski strokovnjak za kavo, je stal za barom in s tehtnico stehtal količino kave, ki jo je imel namen pripraviti kot filter kavo, njemu najljubšo obliko priprave kave. Za to je točno določen recept, natančen od gramov kave do temperature vode in granulacije mletja.

»Receptura je pomembna. Si predstavljate Ano Roš, da bi postregla juho brez recepta? Pri visokokvalitetni kavi je treba paziti na vsako podrobnost,« je