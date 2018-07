Slovenska inovativna podjetja ostajajo kljub nemalo birokratskim oviram zanimiva za tuje vlagatelje. Lani so slovenski startupi po podatkih slovenske startup skupnosti pridobili 140 milijonov dolarjev investicij, vendar je 95 odstotkov tega denarja moralo ostati v tujini. Letošnjo bero tujih naložb v zagonska podjetja dopolnjuje ljubljanski genEplanet, specializiran za razvoj in prodajo preventivnih genskih testov, usmerjenih v izboljšanje življenjskega sloga vsakega posameznika.

Podjetje, ki ima že skoraj 50 sodelavcev, po svetu pa imajo lokalne distributerje v več kot 30 državah, je leta 2008 ustanovil Marko Bitenc. Nov razvojni preskok napovedujejo že za letos, saj so pred dnevi uspešno končali pogajanja za 10-milijonski vložek švicarskega sklada JF Investment v lasti Lavinie Jacobs, ki je postal četrtinski lastnik genEplaneta.

V genEplanetu si predvsem želijo uspešno vstopiti na kitajski oziroma azijski trg. »Smo majhno, a uspešno izvozno podjetje, ki pa še ni na milijardnem trgu. Tega si želimo in to bomo tudi naredili,« poudarja Bitenc. Še letos naj bi stopili tudi na afriško celino, saj naj bi prvi posli do konca letošnjega leta že stekli v Nigeriji. Med njihovimi načrti je odprtje predstavništva v Londonu, ki bo zadolženo za krepitev njihove prisotnosti na Otoku in v zahodni Evropi. Prav tako razmišljajo o azijskem hubu, najverjetneje lociranem v Singapurju. Podjetje se je uvrstilo tudi v iniciativo EU Gateway – Business Avenues, ki ga financira Evropska unija in ki pomaga evropskim podjetjem pri oblikovanju dolgoročnih poslovnih sodelovanj v Aziji.

Švicarsko investicijo bodo v genEplanetu, ki je lani ustvaril 3,5 milijona evrov prihodkov, porabili za rast ekipe ter širitev na nove trge, poudarja Marko Bitenc. »Veseli smo, da je naš partner usmerjen v dolgoročno sodelovanje in da že razmišlja o nadaljnjih vlaganjih. Na mizi smo imeli več različnih ponudb, vendar smo se odločili za Švicarje, ker gre za globalno ugledno družbo, ki razume našo industrijo, ker gleda v prihodnost in ji čimprejšnja prodaja podjetja ni primarnega pomena,« je poudaril Bitenc.

Med novejšimi trgi tudi ZAE

Njihove preventivne genske analize, na primer NutriFit – slovenska inovacija leta po izboru javnosti – so sicer dostopne v 30 državah, med zadnjimi trgi, kamor so vstopili, so Združeni arabski emirati, Poljska, Turčija in Nemčija. Njihovi partnerji in kupci prihajajo z zdravstvenega področja, velnesa in zavarovalništva, kjer med drugim sodelujejo z eno največjih globalnih zavarovalnic Allianz.

Letos naj bi ustvarili najmanj 5,5 milijona evrov prihodkov, do konca leta pa zaposlili še najmanj 20 sodelavcev različnih profilov – od strokovnjakov s področja znanosti o življenju do kreativnih oseb s področja marketinga in prodaje. Iščejo sposobne mlade sodelavce, ki »želijo delati velike stvari in so zato tudi visoko motivirani. Smo mlada ekipa, v povprečju stara 30 let, in ta mladostniški zagon želimo ohranjati še naprej,« poudarja Bitenc.

Hitra rast obsega poslovanje in od ekipe zahteva tudi reorganizacijo, ki jo bodo morali izpeljati letos. Podjetje, ki bo po vsej verjetnosti leta 2020 zaposlovalo že 100 ljudi, je sicer zelo plosko organizirano, kar bi radi ohranili še naprej, vendar morajo postaviti takšno organizacijsko strukturo, ki bo zagotavljala jasno opredelitev nalog in odgovornosti.