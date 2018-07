Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Obrtna zbornica Slovenije (OZS) sta maja pisali ministrstvu za delo ter od njega zahtevali, da podaljša obdobje, v katerem mora delavec iz Bosne in Hercegovine ostati pri delodajalcu, ki ga je pripeljal v Slovenijo. »Zaradi pomanjkanja voznikov je moteno delovanje transportnega sektorja, marsikatero vozilo obstane, pa naj bo to tovorno vozilo ali avtobus,« piše v pismu, ki sta ga podpisala Milan Slokar iz GZS in Peter Pišek iz OZS. Obdobje vezave delavca na podjetje bi podaljšali z enega na pet let.