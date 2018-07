Čas streznitve: Pred letom dni smo v ICO-projekte metali milijone, danes ne nasedemo več vsakemu

Še pred meseci so ICO-projekti vznikali drug za drugim in z izdajo kriptožetonov zbirali skorajda nepredstavljive vsote. Danes so vlagatelji previdnejši, ICO-izdajatelji pa se soočajo z dražjimi vstopnimi ovirami. Kateri slovenski ICO-projekti so se izkazali za resne projekte?