Dva tedna zatem, ko je v Filovcih pri Moravskih Toplicah zgorela že tretja vinska klet, so si krajani oddahnili. Policija je namreč sporočila, da je prijela domnevnega piromana, preiskovalni sodnik pa ga je vtaknil v pripor. Nedavna sodba višjega sodišča v Mariboru je razkrila, da organi pregona niso pridobili niti enega oprijemljivega obremenilnega dokaza o krivdi Prekmurca. Zato ga je sodišče pravnomočno oprostilo.

V prekmurski vasi na obronkih Goričkega je zagorelo 31. junija 2015, drugo vinsko klet so ognjeni zublji uničili 15. avgusta istega leta. Tretja žrtev domnevnega piromana je bila s slamo krita Berdenova vinska klet iz 19. stoletja, ki je v tamkajšnjih krajih veljala za turistično znamenitost in kulturno dediščino. Štirinajstega aprila 2016 okoli 17.20 so tamkajšnji gasilci dobili obvestilo, da se z ostrešja cimprače vali dim. »Veliko se ni dalo rešiti, saj je bila streha krita s slamo, ki je takoj zgorela,« je intervencijo tedaj za časnik Večer komentiral gasilski poveljnik Ivan Malačič. Požar je lastniku povzročil približno 30.000 evrov škode.

Osumili so ga na podlagi anonimne prijave

Po podrobnem ogledu požarišča murskosoboški kriminalisti niso izluščili odgovora na vprašanji, kdaj in s čim je bil zaneten ogenj. So pa prišli do spoznanja, da ni prišlo do samovžiga, požara tudi ni povzročila napaka na električni inštalaciji. Ogenj je nekdo zanetil namerno.

Šest dni po požaru so policisti dobili anonimno prijavo. Pisec je osumil danes 44-letnega Antona H. iz Filovec. Kriminalisti so začeli zbirati informacije in obvestila. Eden izmed vaščanov jim je povedal, da je približno 20 minut pred požarom videl belo škodo, za krmilom katere je sedel Anton. Vozil se je skozi vas, najprej v smeri Berdenove kleti, že kmalu zatem pa se je vračal proti domu. Voznik je pomahal priči in se ji nasmehnil. To se je policistom zdelo zelo sumljivo.

Drugi indic je bila izjava sosede osumljenca. Anton H. je tistega popoldneva prišel k njej na obisk, čeprav je bil pri njej znanec, s katerim je bil v izrazito slabih odnosih in se ga je vztrajno izogibal. Soseda se je dobro spominjala, kako je božal znančevega psa, preden so zaslišali tuliti gasilske sirene. Kriminalisti so v tem neobičajnem postopanju prepoznali neuspešen poskus Prekmurca, da bi si priskrbel alibi. In ker jim ni znal razložiti, zakaj se je tik pred požarom vozil skozi vas, so mu odvzeli prostost.

Osumljenec je že več tednov sedel v priporu, ko se je kriminalistom začela sesuvati zgodba. Niso namreč pridobili niti enega dokaza, s katerim bi ga povezali s požaroma iz leta 2015, prstni odtisi, ki so jih pripisali domnevnemu piromanu, pa se niso ujemali z njegovimi. Tožilstvo je zato po opravljeni preiskavi odstopilo od kazenskega pregona zaradi požigov iz leta 2015, osumljenec pa je smel zapustiti priporno celico.