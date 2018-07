Danes je disk golf razširjen v več kot štiridesetih državah po vsem svetu. V Evropi je najbolj priljubljen v skandinavskih državah, kjer imajo več kot osemsto igrišč, medtem ko jih je v ZDA že več kot šest tisoč. Športna igra, s katero se lahko ukvarja vsakdo, ne glede na starost ali spol, je že pred časom osvojila tudi Slovence.

Konec junija so na smučišču Kope, kjer je prvo igrišče za disk golf v Sloveniji, priredili že 6. tradicionalni mednarodni turnir v disk golfu. Na njem je sodelovalo okoli petdeset profesionalnih tekmovalcev iz Slovenije in tujine, dogodek pa je bil odlična priložnost tako za spoznavanje s privlačno obliko rekreacije širših množic kot za napoved Centralnega evropskega disk golf prvenstva 2018, ki bo na Kopah potekalo od 27. do 29. julija.

Tri igrišča v Sloveniji

Disk golf ne zahteva veliko tehničnega predznanja, pomembnejši sta volja in motivacija. Postopno izboljševanje rezultatov oziroma ravni igre je želja vsakega posameznika. Igra poteka podobno kot pri običajnem golfu, pri čemer morajo igralci progo končati s čim manj meti diska (frizbija). Ko ta pristane v košari, je igra končana. Posebnost so tudi naravne in umetne ovire na progi, ki vsebujejo premične in nepremične objekte. Igra z osemnajstimi luknjami lahko poteka v vseh vremenskih razmerah in običajno traja od ene do dveh ur. Igramo lahko individualno ali v skupini.

V Sloveniji so trenutno tri igrišča za disk golf: v Mežici, na Kopah in v Ljubljani, dve igrišči sta v pripravi. Slovencem najbližja že urejena tuja igrišča so v Gradcu, Toskani in ob jezeru Maggiore v Švici. Igrišča za rekreativce so lahko tudi v mestnih parkih in gajih, na smučiščih, ob gozdu, skratka tam, kjer z igro nikogar ne motimo ali ogrožamo. Večina urejenih igrišč je brezplačnih, ponekod se zaračunava samo vstop v park, večinoma pa je strošek le izposoja opreme, sporočajo na spletni strani Disk golf zveze Slovenije.

Njeni predstavniki zagotavljajo, da igra disk golfa razgiba in krepi tako zgornji kot spodnji del telesa: »Gre za dolgotrajno obliko aerobne vadbe, kombinacijo telesne in duševne vadbe, ki predstavlja zelo majhno tveganje za poškodbe. Krepi koncentracijo, spodbuja pošteno igro in ponuja športno sprostitev v naravi.«